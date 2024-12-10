Україна націоналізувала борги ТРЦ Ocean Plaza перед Ротенбергами

Постанова Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили негайно після її проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ВАКС залишила без змін рішення першої інстанції про націоналізацію багатомільйонних боргів торгово-розважального центру Ocean Plaza перед російськими олігархами Аркадієм Ротенбергом, його сином Ігорем та ще двома особами шляхом застосування санкцій щодо кредиту. Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

Зазначається, що в дохід держави стягнуто права вимоги, пов’язаної з Ротенберга компанії-нерезидента, а саме:

право вимоги за кредитним договором № 1 від 27.10.2009, укладеним між товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ «ІС «Либідь» та Ethoder Investments Limited;

право вимоги за договором іпотеки від 28.03.2014 року, укладеним між ТОВ «ІС «Либідь» та компанією Ethoder Investments Limited;

право вимоги за договором застави від 14.04.2014 року, укладеним між ТОВ «Авангард-Віларті» " та компанією Ethoder Investments Limited.

У Міністерстві юстиції зауважують, що постанова Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили негайно після її проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

ТРЦ Ocean Plaza – торгово-розважальний центр, був один з найбільших в Україні. Відкритий 19 листопада 2012 року. Площа будівлі – 165 тис. м². На даху розташовано пляжний комплекс «City Beach Club». З серпня 2022 перейшла в управління агенції з розшуку та менеджменту активів – АРМА. Мажоритарним власником (51 %) ТРЦ є російська компанія сім'ї та партнерів олігарха Аркадія Ротенберга[3], через це 25 липня 2022 року центр було закрито. 12 серпня Печерський райсуд Києва скасував арешт на будівлю ТРЦ Ocean Plaza і розморозив рахунки, ТРЦ був відкритий у жовтні 2022 року. Знаходиться на площі Либідській поруч із однойменною станцією метро.

Варто додати, що Україна оголосила в розшук підсанкційних російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Вони наближені до диктатора Володимира Путіна. Згідно з картками в базі розшуку МВС Аркадія Ротенберга розшукує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, а його сина Ігоря Ротенберга просто Нацполіція.

В обох вказана дата зникнення 17.08.22 року. Аркадія та Ігоря Ротенбергів звинувачують у:

фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення

державної влади, зміни меж території або державного кордону України;

легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом;

ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Ротенберг Аркадій Романович – російський олігарх. Вважається близьким другом Володимира Путіна. Перебуває під міжнародними санкціями країн Заходу. Його статки оцінюють у $3,5 млрд.

Його син Ігор Ротенберг також є олігархом і також перебуває під санкціями країн Заходу.

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України та міноритарний акціонер UDP намагаються очистити Ocean Plaza від кредитного боргу у розмірі $200 млн перед колишнім російським власником, кіпрською компанією Ethoder Investments родини Ротенбергів. Він виник ще під час будівництва ТРЦ.

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати українські активи Аркадія Ротенберга, серед яких торгово-розважальний центр Ocean Plaza.