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Росія атакувала Запоріжжя: загинув чоловік, поранено дитину

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія атакувала Запоріжжя: загинув чоловік, поранено дитину
фото: Запорізька ОВА

15 житлових будинків та кілька нежитлових приміщень пошкоджені внаслідок нічної російської атаки на Запоріжжя

55-річний чоловік загинув внаслідок ворожого авіаудару по Запорізькому району, 11-річний хлопчик дістав поранення через атаку росіян на Запоріжжя. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров зауважив, що 15 житлових будинків та кілька нежитлових приміщень пошкоджені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя.

Росія атакувала Запоріжжя: загинув чоловік, поранено дитину фото 1

До того ж, за словами очільника ОВА, всі екстрені служби працюють на місці.

Росія атакувала Запоріжжя: загинув чоловік, поранено дитину фото 2

Нагадаємо, що у ніч проти 23 листопада у тимчасово окупованому Бердянську місцеві жителі чули вибухи. Гучно було у напрямку порту. Про це повідомила Бердянська міська військова адміністрація.

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Теги: Запорізька область Запоріжжя Україна росія обстріл смерть поранення

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