Росія атакувала Запоріжжя: загинув чоловік, поранено дитину

15 житлових будинків та кілька нежитлових приміщень пошкоджені внаслідок нічної російської атаки на Запоріжжя

55-річний чоловік загинув внаслідок ворожого авіаудару по Запорізькому району, 11-річний хлопчик дістав поранення через атаку росіян на Запоріжжя. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров зауважив, що 15 житлових будинків та кілька нежитлових приміщень пошкоджені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя.

До того ж, за словами очільника ОВА, всі екстрені служби працюють на місці.

Нагадаємо, що у ніч проти 23 листопада у тимчасово окупованому Бердянську місцеві жителі чули вибухи. Гучно було у напрямку порту. Про це повідомила Бердянська міська військова адміністрація.