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Європа переходить на данську модель військової допомоги Україні – WSJ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Європа переходить на данську модель військової допомоги Україні – WSJ
«Данська модель» фінансування скорочує витрати, затримки та корупцію
фото із відкритих джерел

The Wall Street Journal: Європа не може виготовити для України достатньої кількісті зброї, тому вона платить за це Києву

Європа не в змозі дати Україні достатньо зброї, але може надавати допомогу за датською моделлю – оплачувати їй закупівлі в українського ВПК. Про це пише The Wall Street Journal.

«Європейські союзники України, які щосили намагаються зробити достатню кількість зброї для військових дій Києва, впроваджують новий метод: дають українцям гроші, щоб вони могли зробити це самостійно. Відповідно до нового підходу, європейці фінансують українські урядові контракти з обмеженими українськими виробниками зброї на виробництво обладнання для збройних сил країни, включаючи ракети далекого радіусу дії та безпілотні літальні апарати, які можуть завдавати ударів по території Росії», – йдеться у статті.

Київ вказує своїм союзникам, з якими компаніями працювати та яке озброєння купувати, а європейці самі перевіряють виробників, перш ніж погоджуватись на угоди, пише видання.

Зазначається, що Україна все ще покладатиметься на Захід із його передовою зброєю, наприклад у випадку з ракетами для Patriot. Однак, за словами чиновників, данська модель дозволить Києву отримати озброєння швидше та у більшій кількості, а не чекати, доки його виготовлять у Європі. Адже Україна має відповідні можливості – нині через брак коштів її збройова промисловість працює значно нижче рівня виробничої потужності. За деякими оцінками, на 30%. Крім того, українські компанії адаптують зброю під потреби країни, що постійно змінюються, підкреслюють прихильники данської моделі.

До слова, країни G7 завершують процес виділення Києву $50 млрд із заморожених активів РФ. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на брифінгу за підсумками зустрічі країн G7.

Нагадаємо, адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена забезпечить Україну усім необхідним, аби вона могла воювати у наступному році. 

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Теги: Європа гроші промисловість фінансування Україна модель озброєння

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