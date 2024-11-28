Відключення світла 29 листопада: як діятимуть графіки

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись

Завтра, 29 листопада, відключення світла діятимуть протягом усієї доби. Про це повідомляє «Укренерго».

Для побутових споживачів діятимуть графіки відключень 29 листопада:

00:00 – 06:00 – одна черга відключень;

06:00 – 14:00 – дві черги відключень;

14:00 – 18:00 – три черги відключень;

18:00 – 22:00 – дві черги відключень;

22:00 – 24:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть протягом всієї доби

«Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись», – наголосили в «Укренерго».

Нагадаємо, що через пошкодження енергооб'єктів під час ракетної атаки РФ сьогодні, 28 листопада до кінця доби застосовуватимуться три черги відключень одночасно.

Раніше повідомлялося, що українці повертаються до графіків погодинних відключень, оскільки «Укренерго» скасувало аварійні відключення світла. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.