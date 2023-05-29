Україна поновила виплати 277 морпіхам, які потрапили в полон через зраду командира

Військовослужбовцям батальйону був відданий наказ нібито на передислокацію, а насправді їх переправили до «ДНР»

Начальник речової служби тилу 501 ОБМП зрадив присягу та перейшов на бік ворога

Працівники Державного бюро розслідувань прийняли рішення щодо закриття провадження відносно 277 військовослужбовців 501 Окремого батальйону морської піхоти Військово-морських сил України за підозрою у дезертирстві. Після цього військова частина поновила їм виплату грошового забезпечення відповідно до вимог законодавства. Про це повідомляє ДБР.

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Слідство встановило, що бійці опинилися в полоні через зраду одного з командирів. Про відновлення виплат свідчить відповідний наказ командира частини. Згідно з документом сімʼї військовослужбовців отримають у повному обсязі грошове забезпечення бійців за час перебування у полоні.

Нагадаємо, що з кінця лютого 2022 року військовослужбовці батальйону здійснювали оборону Маріуполя. У квітні цього ж року пропагандисти рф розповсюдили інформацію, що начебто морпіхи 501 батальйону добровільно здалися у полон в оточеному Маріуполі.

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Проте працівники ДБР встановили, що насправді начальник речової служби тилу 501 ОБМП зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Він вступив у змову з росіянами та вмовив командира батальйону здатися.

Через це військовослужбовцям батальйону був відданий наказ нібито на передислокацію, а насправді їх переправили до «ДНР». Військових ввели в оману, й тому вони не усвідомлювали протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон.

У травні 2023 року ДБР розпочало досудове розслідування щодо військовослужбовців батальйону. В цьому ж місяці ДБР прийнято рішення щодо закриття провадження відносно полонених військовослужбовців 501 ОБМП. Вказане рішення надало підстави уповноваженим органам відновити порушені права полонених морпіхів щодо виплат їх родичам.

Начальнику речової служби тилу 501 ОБМП ВМС Збройних Сил України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

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Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.