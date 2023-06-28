Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пентагон повідомив, чи залишилися в Україні «вагнерівці»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пентагон повідомив, чи залишилися в Україні «вагнерівці»
Деякі «вагнерівці» досі воюють в Україні
фото: РІА Новини

США не знають конкретної дислокації підрозділів бойовиків, однак відстежують їх присутність в Україні

Після спроби ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина вчинити держпереворот у Росії деякі його найманці все ще залишаються на території України. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, повідомляє CNN.

«Щодо їхньої конкретної дислокації та здатності пересуватися, не беруся судити», – додав представник міноборони США.

За його словами, зараз немає таких факторів, які б вимагали змін у розсташуванні американських військ у відповідь на події в Росії.

Нагадаємо, 23 червня власник ПВК Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». 

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ вже отримали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Читайте також: Росія – failed state. Що робили Путін, Держдума і пропагандисти під час заколоту
Теги: ПВК «Вагнер» Україна Пентагон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яскрава ілюстрація всієї суті повстань у країні-агресорці
Танк застряг у воротах цирку. Фото-символ військового заколоту у Росії
25 червня, 10:41
Інцидент з польським літаком трапився ввечері 23 червня
Польський цивільний літак випадково залетів у повітряний простір України
24 червня, 14:27
Сценаристи у стрічці обіграли легенду про відьму з Конотопу
Українців вразив тизер фільму жахів «Конотопська відьма» (відео)
22 червня, 21:02

Події в Україні

Пентагон повідомив, чи залишилися в Україні «вагнерівці»
Пентагон повідомив, чи залишилися в Україні «вагнерівці»
Окупанти планують вивезти до Чувашії сотні українських дітей
Окупанти планують вивезти до Чувашії сотні українських дітей
Трагедія у Краматорську: серед поранених – українська письменниця та троє іноземців
Трагедія у Краматорську: серед поранених – українська письменниця та троє іноземців
Повітряні сили попередили про загрозу атаки ракет і дронів для низки областей
Повітряні сили попередили про загрозу атаки ракет і дронів для низки областей
В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи (відео)
В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи (відео)
Ворожий удар по Краматорську забрав життя чотирьох людей: фото і відео наслідків
Ворожий удар по Краматорську забрав життя чотирьох людей: фото і відео наслідків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
«Південь» анонсував новини, які «всіх порадують»
55K
Ситуація на Запорізькій АЕС: «Глава МАГАТЕ втратив нейтральність. Треба готуватися до найгіршого»
42K
Корм для диких тварин заготовляють лісники на Вінниччині (фото)
33K
З’явитися у 10-денний термін! Як реагувати на накази військкоматів: пояснюють юристи
30K
Звернення Путіна та ймовірність підриву Запорізької АЕС: головне за ніч
24K
ЗСУ вдалося вийти за лінію окупації 2014 року – британська розвідка

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
26 червня, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
26 червня, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 червня, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту