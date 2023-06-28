Пентагон повідомив, чи залишилися в Україні «вагнерівці»

США не знають конкретної дислокації підрозділів бойовиків, однак відстежують їх присутність в Україні

Після спроби ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина вчинити держпереворот у Росії деякі його найманці все ще залишаються на території України. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, повідомляє CNN.

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«Щодо їхньої конкретної дислокації та здатності пересуватися, не беруся судити», – додав представник міноборони США.

За його словами, зараз немає таких факторів, які б вимагали змін у розсташуванні американських військ у відповідь на події в Росії.

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Нагадаємо, 23 червня власник ПВК Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ вже отримали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.