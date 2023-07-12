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Міністр Британії звинуватив Україну в невдячності. Реакція Сунака

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міністр Британії звинуватив Україну в невдячності. Реакція Сунака
Британський прем’єр Ріші Сунак та президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Сунак заявив, що Зеленський неодноразово висловлював свою вдячність Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відреагував на заяву міністра оборони країни Бена Воллеса про те, що Україна нібито висловлює мало вдячності за надану військову допомогу. Про це передає The Guardian.

«Президент Зеленський неодноразово висловлював свою вдячність мені та британському народу, а також іншим союзникам. Він зробив це дуже зворушливо в парламенті, коли був у Великій Британії на початку цього року», – зазначив Сунак.

Британський міністр наголосив, що Зеленський продовжує бути вдячним за військову підтримку і допомогу українським біженцям.

«Я думаю, що всі бачать, що саме так він відчуває», – додав він.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто було б більше дякувати Заходу за вже надану зброю, коментуючи критику президента Володимира Зеленського через відсутність запрошення та чітких термінів вступу до НАТО. 

Зеленський, в свою чергу, прокоментував слова Воллеса.

Теги: війна Велика Британія Володимир Зеленський Україна Ріші Сунак

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