Міністр Британії звинуватив Україну в невдячності. Реакція Сунака

Сунак заявив, що Зеленський неодноразово висловлював свою вдячність Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відреагував на заяву міністра оборони країни Бена Воллеса про те, що Україна нібито висловлює мало вдячності за надану військову допомогу. Про це передає The Guardian.

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«Президент Зеленський неодноразово висловлював свою вдячність мені та британському народу, а також іншим союзникам. Він зробив це дуже зворушливо в парламенті, коли був у Великій Британії на початку цього року», – зазначив Сунак.

Британський міністр наголосив, що Зеленський продовжує бути вдячним за військову підтримку і допомогу українським біженцям.

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«Я думаю, що всі бачать, що саме так він відчуває», – додав він.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто було б більше дякувати Заходу за вже надану зброю, коментуючи критику президента Володимира Зеленського через відсутність запрошення та чітких термінів вступу до НАТО.

Зеленський, в свою чергу, прокоментував слова Воллеса.