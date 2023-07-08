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Інтерв'ю з Залужним: журналісти дізналися про деталі, які залишилося за кадром

Діана Гасюк
glavcom.ua
Інтерв'ю з Залужним: журналісти дізналися про деталі, які залишилося за кадром
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
фото з відкритих джерел

Вже кілька днів світ обговорює інтерв'ю одного з найвідоміших генералів сучасності - Валерія Залужного

Редактор американського видання Washington Post Ізабель Хуршидян розповіла про нещодавнє інтерв'ю з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Журналісти намагалися отримати коментарі українського головкома півтора року. Про це повідомляється в сюжеті «Сніданок з 1+1».

Вже кілька днів світ обговорює інтерв'ю одного з найвідоміших генералів сучасності - Валерія Залужного. Під час 1,5-годинної бесіди з журналістами WP він проігнорував два телефонні дзвінки і жодного разу не перервався.

«Не було сліз - генерал жартував, був легкий і розслаблений. Мені здалося,  абсолютно налаштований на відвертість», - ділиться Ізабель Хуршидян.

Зазначається, що контрнаступ – це єдине, що збивало легкість і розслабленість. «Війна – це не шоу, за яким стежить увесь світ», говорив Залужний директору українського бюро Washington Post.

Залужний прямо і без прелюдій згадував військову доктрину Сполучених Штатів, за якою б ні Вашингтон, ні члени НАТО ніколи б не почали подібну до контрнаступальну операцію без підтримки з повітря.

«Яку доктрину без літаків тоді маємо використовувати ми?» - ще одне риторичне питання-мем з інтерв'ю.

Ізабель, посилаючись на свої дані прямо у тексті, вказує нижче, що подібних літаків F-16 Україні не дочекатися як мінімум до осені.

«Завдяки тому, що я почула, американці побачать Залужного не просто як привітного чи приємного військового, вони побачать його як людину, яка робить все можливе у ситуації, яка склалась, знищує стільки росіян, скільки може. І це мене вразило в інтерв'ю найбільше», - каже редактор американського видання.

«У мене багато страхів, і «Вагнер» - один з них», – говорив Залужний, який не боїться відверто і просто говорити про свої слабкості та здобув на Заході репутацію людяного генерала.

«Завдяки тому, що я почула, американці побачать Залужного не просто як привітного чи приємного військового, вони побачать його як людину, яка робить усе можливе в ситуації, що склалася, знищує стільки росіян, скільки може. І це мене вразило в інтерв'ю найбільше», – каже Ізабель.

Раніше повідомлялося, що Залужний емоційно відреагував на закиди про повільний контрнаступ. Головнокомандувач заявив, що його «дратує», коли він чує, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося.

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Теги: війна повітря Вашингтон контрнаступ

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