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Лубінець: Україна розробила механізм повернення українських дітей

Діана Гасюк
glavcom.ua
Лубінець: Україна розробила механізм повернення українських дітей
фото: Telegram

Лубінець зазначив, що ці кроки мають на меті забезпечення безпечного повернення українських дітей

Україна розробила механізм повернення українських дітей, який містить декілька ключових етапів. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час Ялтинської європейської стратегії (YES).

Як зазначив Лубінець, цей механізм передбачає наступні ключові кроки: 

  • Розробка механізму отримання списків дітей.
  • Верифікація та оновлення даних.
  • Документування фактів злочинів та виявлення нових обставин.
  • Психологічна реабілітація дітей після повернення.
  • Створення спеціального центру для реабілітації.
  • Відкриття гуманітарних коридорів.

Лубінець зазначив, що ці кроки мають на меті забезпечення безпечного повернення українських дітей.

Раніше повідомлялося, що Україна повернула додому дев’ятьох дітей, яких російські окупанти незаконно вивезли з країни або тримали на захоплених територіях.

Нагадаємо, білоруська опозиція передала до Міжнародного кримінального суду докази незаконного переміщення українських дітей на території Республіки.

До слова, журналісти встановили шлях, яким навесні 2022 року військовослужбовці РФ разом із представниками угруповання «ДНР» депортували з окупованих територій Донецької області до Росії 31 українську дитину.

Також повідомлялося, що дружина глави російського міністерства надзвичайних ситуацій (МНС) Олександра Куренкова Олена Мільська причетна до незаконного вивезення українських дітей

Теги: реабілітація опозиція дружина Telegram Україна окупанти

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