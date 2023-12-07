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Україна реконструює найбільший реабілітаційний центр для військових

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна реконструює найбільший реабілітаційний центр для військових
Місце розташування майбутнього проєкту не розголошується з міркувань безпеки
фото ілюстративне

Заклад зможе надавати допомогу понад 100 захисникам та захисницям одночасно

Міністерство оборони України й всеукраїнський проєкт Recovery підписали меморандум щодо реконструкції найбільшого реабілітаційного центру для військовослужбовців. Про це пише Міністерство оборони України.

«Міністерство оборони України і всеукраїнський проєкт Recovery домовилися про партнерство та співпрацю. В рамках спільного проєкту запланована реконструкція найбільшого реабілітаційного центру для військовослужбовців в одній з областей України», – йдеться у повідомленні.

Місце розташування майбутнього проєкту не розголошується з міркувань безпеки. Заклад зможе надавати допомогу понад 100 захисникам та захисницям одночасно.  

«Сьогодні було зроблено ще один крок для створення сучасної системи реабілітації військовослужбовців. Сподіваюсь, що співпраця із благодійними організаціями буде розширюватись і якомога більше чоловіків і жінок будуть повертатись до лав Збройних сил або додому здоровими», – заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова. 

Нагадаємо, триває 652-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, удар по пункту управління та три удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по вертольоту, зенітно-ракетному комплексу, трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та двох артилерійських засобах противника.

Теги: війна військові госпіталь

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