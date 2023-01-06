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Україна розірвала з РФ угоду щодо ракетного комплексу «Сатана»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна розірвала з РФ угоду щодо ракетного комплексу «Сатана»
фото ілюстративне

Документом передбачалося проведення українськими держпідприємствами сервісного обслуговування ракет «Сатана»

Кабінет міністрів припинив дію угоди з Росією щодо продовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М («Сатана»), підписаної у Москві 2006 року. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Припинено дію угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про продовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М, вчиненої 21 лютого 2006 у м. Москві», – йдеться у повідомленні.

Договір було підписано 21 лютого 2006 року у москві. Документом передбачалося проведення українськими держпідприємствами сервісного обслуговування ракет стратегічного призначення 15П118М («Сатана»), які знаходяться в експлуатації в рф. Згідно договору обслуговувати російські ракети мали Конструкторське бюро «Південне», який у договорі називають головним розробником, та виробник  – ДП «Південмаш».

Нагадаємо, 1 січня Чехія скасувала угоду з Росією про спільні ядерні дослідження.

До слова, триває 317-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має.

Теги: Україна росія Кабмін

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