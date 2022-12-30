Україна розірвала угоду про співробітництво з Північною Кореєю

Уряду КНДР підтримує російську збройну агресію проти України

На засіданні уряду 30 грудня 2022 року було припинено міжурядову угоду між Україною та Корейською народно-демократичною республікою. Про це повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Як зазначив Мельничук, угода між урядом України та урядом КНДР стосувалася створення міжурядової комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва і була вчинена ще 08 червня 1994 року.

Дію угоди було припинено на засіданні уряду 30 грудня 2022 року через підтримку урядом КНДР російської збройної агресії проти України, визнання так званої незалежності тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України і розрив дипломатичних відносин з КНДР.

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Нагадаємо, за повідомленням Reuters, приватна російська військова компанія «Вагнер» отримала партію зброї від Північної Кореї, щоб допомогти зміцнити російські сили в Україні. Таку інформацію видання отримало від анонімного чиновника. Зброя, яку постачає Північна Корея, не вплине на динаміку бойових дій в Україні, проте «викликає занепокоєння», йдеться у повідомленні.

Зі свого боку міністерство закордонних справ Північної Кореї спростувало повідомлення про те, що Пхеньян пропонував та передавав Росії озброєння. Так у МЗС КНДР відреагували на повідомлення японських ЗМІ, що у листопаді Північна Корея відправила поїздом до Росії боєприпаси, зокрема артилерійські снаряди.

У той же час Сполучені Штати у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй мають на меті порушити питання закупівлі Росією зброї в Північної Кореї. США вважають, що через американські санкції «вагнерівці» шукають по всьому світу постачальників зброї для підтримання своїх військових операцій в Україні.