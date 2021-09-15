Україна скасувала самоізоляцію для деяких іноземців

Із 20 вересня іноземці, які подорожують транзитом, звільняються від самоізоляції в Україні

Кабінет міністрів України скасував самоізоляцію для іноземців, які перебувають у країні в транзитному режимі та повинні залишити її протягом 48 годин. Зміни набудуть чинності з 20 вересня, повідомляє Державна прикордонна служба.

Повідомляється, що з 20 вересня іноземці та особи без громадянства, які в'їжджають в Україну з метою транзиту та мають документи, що підтверджують виїзд з країни протягом 48 годин, звільняються від самоізоляції. Їм також не потрібно робити тести на Covid-19 в Україні та встановлювати додаток «Дія».

Залишається в силі вимога для іноземців та власників посвідки на проживання мати страховий поліс, виданий зареєстрованою в Україні компанією, який покриває витрати на лікування та обсервацію.

Крім того, іноземцям, власникам посвідки на проживання та особам без громадянства для в'їзду до України потрібно мати один із зазначених документів:

підтвердження отримання однієї або декількох доз вакцини проти Covid-19, включених до переліку ВООЗ;

Covid-сертифікат, що підтверджує вакцинацію, негативний результат тесту методом ПЛР або одужання від Covid-19;

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду.

Довідки про тестування та вакцинації не вимагаються від дітей до 12 років.

Іноземці старше 18 років, які не вакциновані, повинні мати негативний результат тесту та встановити додаток «Вдома» для контролю самоізоляції. Вона припиняється, якщо протягом 72 годин з моменту в'їзду буде отримано ще один негативний тест.

Нагадаємо, Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів. «Строк дії міжнародного Covid-сертифіката – 365 діб від дня введення останньої дози відповідно до протоколу вакцинації від Covid-19. Строк дії внутрішнього Covid-сертифіката – 365 діб від дня введення останньої дози», – йдеться у документі.

Ранше МОЗ дозволив іноземцям вакцинуватися в Україні.