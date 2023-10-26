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Орбан розповів, про що говорив із Путіним

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Орбан розповів, про що говорив із Путіним
фото з відкритих джерел

Очільник угорського уряду: «У світу є військова стратегія, а в Угорщини – мирна стратегія»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним, тому що має тримати «відкриті канали зв'язку з росіянами», щоб просувати стратегію миру. Про це він заявив журналістам у Брюсселі перед початком засідання Європейської ради.

«Росія та Угорщина мають спільного сусіда, якого називають Україна, і в нас є мирна стратегія, тому ми хотіли би зберегти відкритими комунікаційні канали»», – каже він.

Глава угорського уряду додав, що «у світу є військова стратегія, а в Угорщини – мирна стратегія».

«Ми хотіли б зробити все, щоб був мир, тому ми тримаємо відкритими всі лінії зв'язку для росіян, інакше не буде жодних шансів на мир. Це стратегія, тому ми пишаємося нею, ми пишаємося, що робимо це. Ми - єдині, хто говорить від імені й на користь миру, що було б в інтересах усіх у Європі», – запевняє Орбан.

Прем’єр також відповів, коли Угорщина припинить блокування виділення чергового траншу для України з Європейського фонду миру.

«Ми чекаємо приїзду української делегації до Будапешта для переговорів про це. Ми відкриті і готові домовлятися», – заявив Орбан.

Нагадаємо, 17 жовтня Орбан провів зустріч із Путіним під час форуму «Один пояс, один шлях» у Пекіні. Вони підтвердили свою прихильність до двосторонніх зв'язків на тлі війни проти України. Під час зустрічі Орбан назвав війну Росії проти України «військовою операцією» та потиснув руку диктатору.

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Теги: путін Віктор Орбан Угорщина росія війна Україна

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