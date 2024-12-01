Україна в новому році щомісяця отримуватиме €1,5 млрд від доходів із заморожених активів РФ

Кошти Україна зможе використати, зокрема, і для військових цілей

Європейський Союз з січня 2025 року планує надавати Україні кожного місяця 1,5 мільярда євро від прибутків із заморожених російських активів. Про це заявив президент новопризначений Європейської Ради Антоніу Кошта під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Посадовець наголосив, що Україна зможе використовувати ці кошти, зокрема, для військових цілей.

Також цього місяця ЄС виділить 4,2 мільярда євро макрофінансової допомоги.

Окрім того, у першому півріччі ЄС та Україна працюватимуть над відкриттям щонайменше перших двох переговорних кластерів щодо євроінтеграції.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся із новим президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Він прибув в Україну у перший же день роботи.

Раніше Зеленський пояснив, як потрібно розпорядитися замороженими активами РФ.

Як відомо, суперечки про долю заморожених активів РФ точаться вже понад два роки, відколи 27 лютого 2022 Євросоюз заблокував операції, пов'язані з управлінням резервами російського Центробанку. Активи перебувають під опікою Euroclear у Бельгії.

До слова, країни «Групи семи» планують зберегти заморожені російські суверенні активи навіть після закінчення війни в Україні.