Новий президент Євроради у перший день роботи приїхав в Україну
Антоніу Кошта прибув до Києва 1 грудня
Володимир Зеленський зустрівся із новим президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Він прибув в Україну у перший же день роботи.
«Ми обговорили наше бачення європейських і глобальних справ – наявні проблеми та перспективи», – повідомив Зеленський у Telegram.
«Такий символічний початок роботи відображає головні пріоритети для всіх нас у Європі. Мир – це фундамент, і ми будемо робити все й надалі, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, розв’язану Росією не тільки проти України, але й проти об’єднаної Європи, закінчити цю війну справедливо й посилити нашу Європу – інституції Євросоюзу та політику підтримки кожної європейської країни», – зауважив президент.
Зеленський також додав, що вдячний європейським інституціям за підтримку України з першого дня російського повномасштабного вторгнення.
Президент Європейської ради Антоніу Кошта прибув до Києва у супроводі високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас і комісара з розширення Марти Кос.
Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель 29 листопада офіційно передав свої повноваження колишньому премʼєр-міністру Португалії Антоніу Кошті.
27 листопада Європейський парламент під час пленарного засідання в Страсбурзі більшістю голосів затвердив склад нової Єврокомісії, який був раніше запропонований президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Очікується, що фон дер Ляйєн головуватиме у найбільш «правій» Єврокомісії за десятиліття. Майже половина з 27 комісарів, включаючи фон дер Ляйєн, є правоцентристами, один – ультраконсерватором, а один – ультраправим. Головною дипломаткою ЄС стала колишня премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас.
Як повідомлялося, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запровадила нові правила прийому на роботу персоналу, в якому передбачаються додаткові перевірки, щоб уникнути можливого конфлікту інтересів.
До слова, голова Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що Європейському Союзу необхідно створити власну організацію безпеки, яка має доповнювати НАТО.
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