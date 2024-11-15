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Змушував підлеглих будувати будинки. На Дніпропетровщині викрито командира військової частини

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Змушував підлеглих будувати будинки. На Дніпропетровщині викрито командира військової частини
Правоохоронці затримали командира військової частини
фото: Офіс генпрокурора

Підполковник упродовж 2022-2024 років силами підлеглих збудував собі два приватні двоповерхові будинки

На Дніпропетровщині командир військової частини отримав підозру. Він змушував підлеглих будувати йому будинки замість несення служби. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, підполковник упродовж 2022-2024 років силами підлеглих збудував собі два приватні двоповерхові будинки. Будівництво об’єктів нерухомості велося з фундаменту і з облаштуванням прилеглої території», – йдеться у повідомленні.

Змушував підлеглих будувати будинки. На Дніпропетровщині викрито командира військової частини фото 1

Правоохоронці зазначають, що за час фактичної відсутності на військовій службі залученим до будівельних робіт п’ятьом військовослужбовцям виплачено понад 2,5 млн грн. Командира військової частини затримано.

Змушував підлеглих будувати будинки. На Дніпропетровщині викрито командира військової частини фото 2

«У межах слідства проведено 12 обшуків за місцем проживання та служби керівника частини, а також його підлеглих. Вилучено документи про нарахування та виплату заробітної плати військовослужбовцям, відомості про їхні добові наряди, особові справи, мобільні телефони та чорнові записи щодо будівництва», – зазначає Офіс генерального прокурора.

Змушував підлеглих будувати будинки. На Дніпропетровщині викрито командира військової частини фото 3

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, на Волині викрито російського агента, який служив у підрозділах охорони та готував нові повітряні удари по регіону.

Раніше контррозвідка Служби безпеки затримала агентку ФСБ, яка намагалася шпигувати за співробітниками СБУ та коригувала ракетні удари по підприємствах Запорізької області, що задіяні в оборонно-промисловому комплексі.

До слова, Служба безпеки України затримала подружню пару та їхнього спільника, які збирали й передавали російському ГРУ інформацію про місця розташування особового складу та військової техніки Збройних сил України на правобережжі Херсонської області.

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Теги: Офіс Генерального прокурора військові Україна українці будівництво поліція підозра

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