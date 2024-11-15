Змушував підлеглих будувати будинки. На Дніпропетровщині викрито командира військової частини

Підполковник упродовж 2022-2024 років силами підлеглих збудував собі два приватні двоповерхові будинки

На Дніпропетровщині командир військової частини отримав підозру. Він змушував підлеглих будувати йому будинки замість несення служби. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, підполковник упродовж 2022-2024 років силами підлеглих збудував собі два приватні двоповерхові будинки. Будівництво об’єктів нерухомості велося з фундаменту і з облаштуванням прилеглої території», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що за час фактичної відсутності на військовій службі залученим до будівельних робіт п’ятьом військовослужбовцям виплачено понад 2,5 млн грн. Командира військової частини затримано.

«У межах слідства проведено 12 обшуків за місцем проживання та служби керівника частини, а також його підлеглих. Вилучено документи про нарахування та виплату заробітної плати військовослужбовцям, відомості про їхні добові наряди, особові справи, мобільні телефони та чорнові записи щодо будівництва», – зазначає Офіс генерального прокурора.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

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