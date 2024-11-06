ЗСУ застосували на Курщині рідкісний снаряд США часів «Холодної війни»

Америка використовувала такі снаряди під час операції «Буря в пустелі»

«Сили оборони використали рідкісний керований боєприпас, розроблений ще за часів «Холодної війни», проти російських загарбників», – повідомляє Defense Express.

Мова йде про керований снаряд типу M712 Copperhead, калібром 155 мм, який наводиться за допомогою лазерного променя. Цей снаряд був створений і серійно вироблявся в США у 1970-х роках, представляючи перше покоління керованих боєприпасів.

Вперше такі снаряди були застосовані Армією США під час операції «Буря в пустелі», коли було випущено 90 таких боєприпасів.

Снаряди могли бути використані для ураження металевої вежі зв’язку на сході від Суджі, і для цього було випущено три керовані снаряди. Стрільба здійснювалася з гаубиці M777.

«Особливість M712 Copperhead полягає в тому, що він наводиться на ціль за допомогою лазерного променя, а дальність стрільби варіюється від 3 до 16 кілометрів. Маса самого снаряда складає 62,4 кілограми», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, стало відомо, що біля Курахово десантники ЗСУ знищили колону бронетехніки ворога.

До слова, окупанти наступають на кількох напрямках, а ЗСУ мають успіх біля Часового Яру – карти ISW.

Нагадаємо, у 2025 році для студентів вишів запровадять обов’язкову базову загальновійськову підготовку. Однак першокурсників вона не стосуватиметься.

Раніше повідомлялося, що чоловіки активно використовують заклади вищої освіти (ЗВО) для уникнення мобілізації. Їх частка серед студентів-першокурсників платної форми навчання у 2023 році зросла до 70%, а середній вік – до 27 років.