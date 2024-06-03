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Білий дім повідомив, чи буде розширено дозвіл на удари по Росії зброєю США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Білий дім повідомив, чи буде розширено дозвіл на удари по Росії зброєю США
Кірбі не виключив можливості розширення дозволу на удари по РФ для України у майбутньому
фото: AP

Сполучені Штати продовжать тісно контактувати з українською стороною, щоб ефективно задовольняти потреби ЗСУ

США найближчим часом не планують змінювати підхід до дозволу Україні завдавати ударів американською зброєю по території Росії. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Голос Америки».

Представник адміністрації США не виключив можливості розширення дозволу на удари по РФ для України у майбутньому. Водночас він наголосив, що не буде робити оголошень до ухвалення таких рішень, але нагадав, що США змінюють та розвивають підтримку України відповідно до розвитку ситуації на полі бою.

«На кожному кроці цієї війни, оскільки війна змінювалася, умови на полі бою змінювалися, ми розвивали та змінювали свою підтримку України. Я не очікував би, що цей загальний підхід зміниться найближчими тижнями й місяцями. Подивимося, як підуть справи», – сказав Кірбі.

За його словами, заяви та заклики президента Зеленського для них зрозумілі, оскільки був втрачений час через затримку з допомогою зі США, і зараз РФ посилює атаки на Україну.

«Хто може звинувачувати президента Зеленського в тому, що він хоче отримати більше озброєнь, а також більше можливостей використовувати ці озброєння в той час, коли його країна продовжує зазнавати нападів?» – зауважив Кірбі.

Він підкреслив, що Сполучені Штати продовжать тісно контактувати з українською стороною, щоб ефективно задовольняти потреби ЗСУ на полі бою.

Нагадаємо, адміністрація Джо Байдена послабила свою давню політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Зокрема, США дозволили завдавати ударів американською зброєю, однак виключно в прикордонних з Харківською областю районах. Як зазначив прессекретар президента України Сергій Никифоров, таке рішення Адміністрації Байдена, значно посилить здатність України протистояти спробам Росії масово проникнути через кордон.

Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії. 

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення адміністрації президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати американську зброю проти цілей у Росії. Він зазначив, що це є кроком вперед для захисту українців. 

До слова, у Кремлі відреагували на те, що Україна отримала від США дозвіл на використання американської зброї для ударів по території Росії.

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Теги: Україна США зброя

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