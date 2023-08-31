Росія вивела у Чорне море ракетоносій. ЗСУ оцінили загрозу

Судно може бути оснащене вісьмома ракетами типу «Калібр»

У Чорному морі виявлено один російський надводний ракетоносій, який окупанти вивели на бойове чергування. Цей корабель належить до проєкту «Буян-М». Про це повідомили Сили оборони півдня України в Telegram.

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Судно може бути оснащене вісьмома ракетами типу «Калібр».

Зазначається, що рівень небезпеки, пов'язаної з ракетними загрозами, залишається на високому рівні.

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«Сигнали повітряної тривоги - обов'язкові для реагування. Попереджені - значить озброєні», - йдеться у повідомленні.

Раніше командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про можливу ракетну загрозу у Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях. Після опівночі було оголошено відбої таких загроз, при цьому про небезпеку ворожих ракетних атак попереджали жителів Сумської області.

Раніше повідомлялося, що у результаті падіння уламків ракет у Шевченківському районі Києва є загиблі та постраждалі.

За повідомленням Кличка, за однією з адрес у Шевченківському районі, в нежитловій забудові, виявлено двох загиблих чоловіків.

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Крім того, за ще одним викликом у Шевченківському районі медики госпіталізували одну постраждалу. 24-річна дівчина отримала різані рани від уламків скла.

Станом на зараз відомо про двох загиблих і двох постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня Росія атакувала Київ ракетами. У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на дах торгового приміщення. У Шевченківському – теж падіння уламків. Виникли пожежі. Всі служби слідують на місце.







