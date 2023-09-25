Україна взяла в полон ексмера російського міста (відео)

Колишній мер російського міста зізнався, що прийшов в Україну воювати з НАТО

У полон до українських прикордонників потрапив російський окупант-доброволець, ним виявився колишній мер російського міста Чайковський, що у в Пермському краї. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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«Третьяков Олексій, колишній очільник міста Чайковський, нещодавно був взятий у полон Силами оборони України поблизу Кліщіївки», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що колишній мер російського міста зізнається, що прийшов в Україну воювати з НАТО.

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«Підрозділів НАТО тут не зустрів, проте визнає, що російська пропаганда бреше, а Крим – український», – додав він.

Раніше розвідка повідомила, скільки росіян щодня потрапляють до полону.