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Розвідка повідомила, скільки росіян щодня потрапляють до полону

Діана Гасюк
glavcom.ua
Розвідка повідомила, скільки росіян щодня потрапляють до полону
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов
фото з відкритих джерел

Як зазначив Юсов, поповнення обмінного фонду впливає на результати та повернення українських захисників додому

Щодня завдяки успішним діям ЗСУ в український полон потрапляють десятки російських військових, включаючи солдатів та офіцерів. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

«Останні досягнення українських сил безпеки та оборони дозволяють активно поповнювати наш обмінний фонд. Кожен день ми фіксуємо прибуття десятків росіян в український полон, серед них і ті, хто потрапив у полон внаслідок бойових дій, і ті, хто здається добровільно», – повідомив Юсов.

Як зазначив Юсов, цінність людського життя в Україні та в РФ різна, однак поповнення обмінного фонду впливає на результати та повернення українських захисників додому.

Зараз для російських військових існує програма «Хочу жить», і кількість звернень до неї збільшилася після проведення операції зі здачі російського вертольота Мі-8. Якщо раніше на день надходило від 70 до 100 заявок, то зараз ця цифра становить 170 і більше.

«1000 заявок зараз перебувають у процесі реалізації і понад 200 – це успішні кейси виведення за лінію фронту військовослужбовців РФ. Це лише за програмою «Хочу жить», – додав Юсов.

«Хочу жить» – державний проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який покликаний допомогти військовослужбовцям РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам і зберегти своє життя. Проєкт, як заявляють, гарантує у разі здачі в полон утримання військовослужбовців згідно з нормами Женевських конвенцій.

Як повідомлялося, після успішної спецоперації українських спецслужб «Синиця», під час якої російський пілот Максим Кузьмінов перегнав до України російський гелікоптер Мі-8, кількість російських військовослужбовців, які хочуть здатися в полон у межах проєкту «Хочу жить» зросла на 70%.  

Теги: пілот гелікоптер полон Міноборони

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