Україна закликала Росію розслідувати смерть українця в окупованій Макіївці

В’язню нанесли смертельні поранення ножем у тюрмі

Українська сторона в ТКГ закликала Росію до розслідування смерті Руслана Макарця в колонії окупованої Макіївки. Чоловік помер від ножових поранень 11 листопада 2021 року. Про це пише Telegram-канал української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Українська делегація закликала російську сторону забезпечити невідкладний доступ персоналу Червоного Хреста до місця інциденту для подальшого проведення розслідування всіх обставин смерті Макарця.

Нагадаємо, в окупованій частині Донецької області у Макіївській виправній колонії №32 ножем убили українського полоненого – 37-річного Руслана Макарця.

Руслана затримали навесні 2019 року на КПП у Горлівці. Так званий Верховний суд «ДНР» визнав його держзрадником і засудив до 13 років позбавлення волі, а потім відправив відбувати термін до виправної колонії суворого режиму у місто Макіївка.

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