  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Україна закликала Росію розслідувати смерть українця в окупованій Макіївці

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Руслан Макарець був вбитий 11 листопада - Україна закликала Росію розслідувати смерть українця в окупованій Макіївці
    Руслан Макарець був вбитий 11 листопада
    Фото з відкритих джерел

    В’язню нанесли смертельні поранення ножем у тюрмі

    Українська сторона в ТКГ закликала Росію до розслідування смерті Руслана Макарця в колонії окупованої Макіївки. Чоловік помер від ножових поранень 11 листопада 2021 року. Про це пише Telegram-канал української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

    Українська делегація закликала російську сторону забезпечити невідкладний доступ персоналу Червоного Хреста до місця інциденту для подальшого проведення розслідування всіх обставин смерті Макарця.

    Нагадаємо, в окупованій частині Донецької області у Макіївській виправній колонії №32 ножем убили українського полоненого – 37-річного Руслана Макарця.

    Руслана затримали навесні 2019 року на КПП у Горлівці. Так званий Верховний суд «ДНР» визнав його держзрадником і засудив до 13 років позбавлення волі, а потім відправив відбувати термін до виправної колонії суворого режиму у місто Макіївка.

    Читайте також:
    Теги: Донбас смерть розслідування Україна чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна закликала Росію розслідувати смерть українця в окупованій Макіївці