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Кулеба пояснив, навіщо Україні ракети Taurus

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кулеба пояснив, навіщо Україні ракети Taurus
За словами Кулеби, переговори з німецьким урядом про передачу ракет тривають
фото з відкритих джерел

Український міністр сподівається на те, що Україні вдасться переконати німецький уряд у необхідності постачання далекобійних ракет

Україна не використовуватиме далекобійні ракети Taurus для атак на російську територію. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Bild.

«Нам не потрібні Taurus для атаки на Москву. Нам не потрібні ракети великої дальності, які надали західні партнери, щоб атакувати Москву чи будь-яку іншу частину території Росії. Нам потрібні Taurus, щоб знищити російську військову інфраструктуру за лінією фронту на території України», – підкреслив глава МЗС.

Український міністр сподівається на те, що Україні вдасться переконати німецький уряд у необхідності постачання далекобійних ракет.

За словами Кулеби, переговори з німецьким урядом тривають. «Все залежить від політичних обставин, фактичних потреб і вимог фронту», – сказав він.

Нагадаємо, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв вважає, що на розгляд німецького Бундестагу буде внесений ще один законопроєкт про передачу Україні крилатих ракет Taurus.

До відома, 17 січня у Бундестазі відбулося голосування щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Чимало німецьких політиків, зокрема з опозиційної партії наполягали на тому, щоб надати ракети Україні. Однак, після довготривалих дискусій, німецькі депутати провалили поіменне голосування. Зокрема, «За» проголосували 178 обранців, «проти» – 485, троє утрималися.

Раніше німецька компанія Taurus Systems GmbH спростувала заяву експерта Соціал-демократичної партії Німеччини з питань оборони Йоганнеса Арльта про те, що оборонна промисловість Німеччини не зможе швидко поповнити запаси ракет у разі постачання їх Україні. 

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Теги: Німеччина ракета Дмитро Кулеба

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