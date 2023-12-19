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Україна згортає деякі військові операції? ЗСУ роз'яснили

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна згортає деякі військові операції? ЗСУ роз'яснили
Україна перерозподіляє боєприпаси
фото ілюстративне

ОСУВ «Таврія» веде всього дві операції – оборонну і наступальну. Згорнути одну просто неможливо

Сили оборони не згортають жодних операцій на фронті, а лише переформатують їх під умови нестачі снарядів. Про це заявив прессекретар Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телеканалу «Київ 24».

Штупун зазначив, що слова командувача оперативно-стратегічним угрупуванням військ (ОСУВ) «Таврія» Олександра Тарнавського були перекручені журналістами. А в заголовок винесена цитата, яку він не казав.

«Боєприпаси перерозподіляються. Є певне зменшення постачання боєприпасів, це не секрет. Але говорити про повне згортання операцій... Ну, наприклад ОСУВ «Таврія» веде всього дві операції – оборонну і наступальну. Згорнути одну просто неможливо. Це зрозуміло всім військовим, але не зрозуміло всім цивільним. Тому пишуть такі заголовки. Хочеться клікабельності, хочеться хайпу, хочеться, щоб його медіа було кращим», – додав він.

Таким чином Штупун розкритикував публікацію Reuters, наголосивши, що заради гучного заголовку журналісти спотворили слова командувача.

Нагадаємо, вчора Reuters опублікував коментар Тарнавського і зазначив, що командувач нібито заявив, що Сили оборони України зіткнулися з нестачею на фронті артилерійських снарядів і згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги.

Теги: боєприпаси війна ЗСУ

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