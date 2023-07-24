Продовольчий тероризм. Кулеба звернувся із закликом до світу

Кулеба закликав світ дати єдину глобальну відповідь на продовольчий тероризм Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав усі держави, зокрема в Азії та Африці, до спільної глобальної відповіді на продовольчий тероризм РФ. Відповідний заклик глава української дипломатії оприлюднив у Twitter.

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«Росія вночі завдала удару по черговому українському зерносховищу. Вона намагається добитися поступок, тримаючи в заручниках 400 мільйонів людей. Я закликаю всі країни, особливо ті в Африці та Азії, які найбільше постраждали від зростання цін на продовольство, дати єдину глобальну відповідь на продовольчий тероризм», – написав глава МЗС.

Зазначимо, після виходу із зернової угоди Росія майже щоночі атакує південь України. Загарбники застосовують для ударів по Одеській, Миколаївській та Херсонській областях ракети різних типів та дрони-камікадзе. Внаслідок ворожих обстрілів не лише зазнають пошкоджень порти та інша інфраструктура, але також гинуть та отримували поранення мирні жителі.

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Весь минулий тиждень росіяни атакували портову інфраструктуру Одеси та області. Страждали не лише порти, а й житлові будинки.

Нагадаємо, мер Одеси Геннадій Труханов у неділю, 23 липня, записав відеозвернення, у якому звернувся до росіян після чергового ракетного удару по місту.

До слова, на залізничних вокзалах найбільших міст України висловили підтримку жителям Одеси, яка останнім часом регулярно страждає від російських атак. Диктори, які зазвичай повідомляють про розклад руху потягів, нагадали одеситам, що вони сильні, і разом з ними вся країна.