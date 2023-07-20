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РФ викликала британського дипломата на килим? Є одне «але»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
РФ викликала британського дипломата на килим? Є одне «але»
Додд не був «викликаний», а пішов на заплановану зустріч, яку ініціювало посольство Великобританії
фото з відкритих джерел

Російське МЗС заявило, що нібито викликало Додда, щоб засудити підтримку Британією «терористичних дій» з боку України

МЗС Росії заявило, що викликало тимчасового повіреного у справах Великої Британії Тома Додда. Однак у Британії дану інформацію спростували та відповіли, що зустріч була запланована. Про це повідомляє CNN.

Раніше МЗС РФ заявило, що нібито викликало Додда, для того, щоб засудити підтримку його країною «терористичних дій» з боку України. Окрім цього йому було повідомлено, що відтепер Росія зобов'язала британських дипломатів «звітувати» за свої поїздки територією країни.

Однак як заявили у британському уряді, Додд не був «викликаний», а пішов на заплановану зустріч, яку ініціювало посольство Великобританії.

«Це була запланована зустріч, проведена на наше прохання, як частина стандартної дипломатичної практики», – сказав представник Управління закордонних справ, Співдружності та розвитку Великобританії.

Також у Британії заявили, що розглядають повідомлення про виклик Додда, як дезінформацію російського уряду. Офіційні особи Великобританії не уточнили, чому її посольство звернулося з проханням про зустріч.

Зазначимо, Росія ввела «повідомний порядок пересування співробітників британських дипломатичних місій територією країни».

Відтепер британські дипломати щонайменше за п'ять днів до заходу повинні будуть повідомляти про поїздки «за межі 120-кілометрової зони вільного пересування».

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили банки, фізичні особи та промислові підприємства.

До слова, Велика Британія передала Україні на 184 тисячі артилерійських снарядів більше, ніж планувала рік тому.

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Теги: МЗС росія дипломатія Велика Британія

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