Завтра Радбез ООН обговорить вихід Росії із «зернової угоди»

На порядку денному розгляд гуманітарних наслідків рішення РФ

Завтра, 21 липня, Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй проведе засідання, на якому обговорюватиметься вихід Росії із «зернової угоди» та гуманітарні наслідки цього рішення. Про це повідомила британська місія ООН, передає The Guardian.

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Зазначається, що завтра обговорюватимуть вихід РФ з угоди, яка дозволяла протягом останнього року безпечно експортувати зерно з України через Чорне море.

На порядку денному будуть гуманітарні наслідки цього кроку. Більше жодних подробиць не повідомляють.

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Нагадаємо, 17 липня Росія заявила про зупинення «зернової угоди». Також Росія скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди». Кремль заявив, що Захід не виконує «обіцяних домовленостей» щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає «Россільгоспбанк» до системи Swift.