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Буде арешт чи ні? Президент ПАР панічно боїться приїзду Путіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Буде арешт чи ні? Президент ПАР панічно боїться приїзду Путіна
Президент ПАР каже що йому не потрібна війна із Путіним
фото з відкритих джерел

Влада Південно-Африканської Республіки  зробить спроби відмовити Путіна від поїздки на саміт БРІКС

Росія пригрозила Південно-Африканській Республіці страшними наслідками у разі арешту президента Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду на саміті БРІКС. Про це заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса у письмових свідченнях під присягою. Таку інформацію наводить Bloomberg.

Видання пише, що президент країни помітно нервує напередодні заходу. «ПАР має очевидні проблеми з виконанням прохання про арешт і видачу Путіна. Росія ясно дала зрозуміти, що арешт її президента буде оголошенням війни», – пояснює свою позицію голова ПАР.

Рамафоса зазначив, що його країна не може вести війну з Росією і не бажає цього робити, а ризик вступу в конфлікт «несумісний із конституцією» країни. Він нагадав, що згідно із законом керівництво зобов'язане  захищати «національний суверенітет» та забезпечувати «мир і безпеку в країні».

Рамафоса також наголосив, що арешт Путіна підірвав би очолювану ПАР місію щодо завершення війни в Україні та «виключив би будь-яке мирне рішення».

Президент давав свідчення у Вищому суді міста Гаутенг у зв'язку з позовом опозиційної партії «Демократичний альянс», яка вимагає зобов'язати уряд країни виконати ордер на арешт Путіна. Рамафоса хотів, щоб його свідчення залишалися конфіденційними, проте суд ухвалив їх оприлюднити.

Раніше влада ПАР зробила кілька спроб відмовити Путіна від поїздки на саміт БРІКС, який відбудеться на території республіки 22-24 серпня. Востаннє Рамафоса попросив Кремль направити замість президента главу МЗС Сергія Лаврова, але отримав відмову. Переговори щодо формату участі Путіна тривають. 

«Ми розуміємо, що пов'язані Римським статутом (основний документ, що регламентує роботу Міжнародного кримінального суду – «Главком»). Але ми не можемо запрошувати когось, а потім його заарештовувати. Ви можете зрозуміти нашу дилему. Ми будемо щасливими, якщо Путін не приїде», – каже віце-президент ПАР Пол Машатіле.

Намагаючись вийти із скрутного становища, влада країни запропонувала перенести саміт до Китаю, але зустріла відмову з боку Індії та Бразилії. Ідея провести захід у віртуальному форматі  теж не влаштувала вже чотирьох членів БРІКС.

У Кремлі поки що не підтвердили, що Путін поїде на саміт. Вирішення цього питання було відкладено після заколоту ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина через побоювання внутрішньої дестабілізації та перевороту.

За словами джерел  у Кремлі та МЗС готують два базові сценарії участі Росії у саміті БРІКС: перший – з Путіним, другий – президент залишається в Москві і виступає за відеоконференцзв'язком, але до ПАР все одно летить делегація чиновників.

Читайте також: Саміт БРІКС: прокурор МКС дав пораду Південній Африці на випадок приїзду Путіна
Теги: росія саміт путін арешт прокурор БРІКС президент влада Південно-Африканська республіка

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