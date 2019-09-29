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    У світі

    Словаччина призупинила польоти радянських МіГ-29

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    Словаччина призупинила польоти радянських МіГ-29

    Військові припинили польоти усіх літаків МіГ-29, поки з’ясовується причина краху

    У Словаччині під час навчального польоту розбився радянський військовий винищувач МіГ-29 військово-повітряних сил країни.

    Про це повідомляє Associated Press.

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    Військові припинили польоти усіх літаків МіГ-29, поки з’ясовується причина краху.

    Аварія сталася недалеко від міста Нітра, за 100 кілометрів на схід від столиці Братислави.

    У минулому році Словаччина підписала угоду про покупку 14 військових літаків F-16 у Lockheed Martin, оскільки вона прагне замінити літаки радянської епохи.

    Перший з літаків планують доставити до 2022 року.

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