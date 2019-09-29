Словаччина призупинила польоти радянських МіГ-29



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Військові припинили польоти усіх літаків МіГ-29, поки з’ясовується причина краху

У Словаччині під час навчального польоту розбився радянський військовий винищувач МіГ-29 військово-повітряних сил країни.

Про це повідомляє Associated Press.

Міністерство оборони заявило, що пілот катапультувався до катастрофи, що сталась у суботу ввечері, і вижив.

Військові припинили польоти усіх літаків МіГ-29, поки з’ясовується причина краху.

Аварія сталася недалеко від міста Нітра, за 100 кілометрів на схід від столиці Братислави.

У минулому році Словаччина підписала угоду про покупку 14 військових літаків F-16 у Lockheed Martin, оскільки вона прагне замінити літаки радянської епохи.

Перший з літаків планують доставити до 2022 року.