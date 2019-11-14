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    Здоров'я

    Поранений комбриг 128-ї бригади перебуває у реанімації, йому врятували кінцівку

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    <p>Полковник Євген Коростельов за три дні до поранення</p> - Поранений комбриг 128-ї бригади перебуває у реанімації, йому врятували кінцівку

    Полковник Євген Коростельов за три дні до поранення

    Фото: Олександр Клименко

    Коростельова доставили в Харків та провели низку оперативних втручань

    Командир 128-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ полковник Євген Коростельов перебуває в реанімації, військовим медикам вдалося врятувати його кінцівку.

    Про це «Новинарні» повідомив представник інформаційного агентства Міністерства оборони Дмитро Чалий.

    «Вчора його (Коростельова – ред.) доставили в Харків та провели низку оперативних втручань. Сьогодні було проведено хірургічне втручання. Його кінцівка врятована. Під час поранення мала місце травматична ампутація. Наразі він перебуває в реанімації, стан стабільний, але близький до важкого», – прокоментував Чалий.

    Ще два офіцери, яких також доставили до харківського шпиталю, перебувають у стані медикаментозного сну, їхній стан – вкрай важкий, хоча їх вже вивели з травматичного шоку.

    Ще один військовослужбовець – у стані середньої тяжкості. Заплановані хірургічні втручання.

    Нагадаємо, 12 листопада під Новотроїцьким дістали мінно-вибухові травми офіцери 128-ї бригади, серед них – і комбриг Коростельов. Бійці виконували бойове завдання в глибині ротних та опорних пунктів і підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

    здоров'я ЗСУ Міноборони військові лікарня Операція Об’єднаних сил
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