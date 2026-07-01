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Розвідка розкрила унікальні дані про одне з ключових підприємств російської оборонки (відео)

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Розвідка розкрила унікальні дані про одне з ключових підприємств російської оборонки (відео)
Науково-дослідний інститут «Полюс»
фото з мережі

Йдеться про підприємство займається розробкою лазерних і оптико-електронних технологій, які застосовуються у широкому спектрі озброєння та військової техніки РФ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України представило матеріал із детальним описом структури російського науково-дослідного інституту «Полюс», пише «Главком» із посиланням на розвідку.

Підприємство відіграє важливу роль у розробці компонентів для високотехнологічного озброєння країни-агресора та, за оцінкою української розвідки, є одним із об’єктів, пов’язаних із військовим потенціалом РФ.

НДІ «Полюс» імені М. Стельмаха – акціонерне товариство, яке входить до структури корпорації «Ростєх». Підприємство спеціалізується на створенні лазерних та оптико-електронних систем, що використовуються у різних видах російської військової техніки – зокрема у ракетному озброєнні, безпілотниках, авіації, артилерійських системах та бронетехніці.

Українські воєнні розвідники також повідомили дані про керівника підприємства – Євгєнія Кузнєцова, який очолює НДІ «Полюс» та колектив із понад 2 тисяч працівників.

У ГУР зазначили, що володіють інформацією про співробітників інституту, залучених до роботи підприємства, яке забезпечує технологічні потреби російського військово-промислового комплексу.

Як раніше писав «Главком», Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) здобула матеріали, які свідчать про фактично щоденне поглиблення кризи з пальним, воєнною логістикою та управлінням у Криму. До того ж розвідники отримали внутрішню російську документацію щодо оцінки настроїв громадян держави-агресорки. Окремо на території Білорусі зафіксовано заходи з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. 

 

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Теги: війна ГУР

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