Розвідка розкрила унікальні дані про одне з ключових підприємств російської оборонки (відео)

Йдеться про підприємство займається розробкою лазерних і оптико-електронних технологій, які застосовуються у широкому спектрі озброєння та військової техніки РФ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України представило матеріал із детальним описом структури російського науково-дослідного інституту «Полюс», пише «Главком» із посиланням на розвідку.

Підприємство відіграє важливу роль у розробці компонентів для високотехнологічного озброєння країни-агресора та, за оцінкою української розвідки, є одним із об’єктів, пов’язаних із військовим потенціалом РФ.

НДІ «Полюс» імені М. Стельмаха – акціонерне товариство, яке входить до структури корпорації «Ростєх». Підприємство спеціалізується на створенні лазерних та оптико-електронних систем, що використовуються у різних видах російської військової техніки – зокрема у ракетному озброєнні, безпілотниках, авіації, артилерійських системах та бронетехніці.

Українські воєнні розвідники також повідомили дані про керівника підприємства – Євгєнія Кузнєцова, який очолює НДІ «Полюс» та колектив із понад 2 тисяч працівників.

У ГУР зазначили, що володіють інформацією про співробітників інституту, залучених до роботи підприємства, яке забезпечує технологічні потреби російського військово-промислового комплексу.

💥 Військова розвідка представляє детальний опис структури російського НДІ “Полюс”, який відіграє одну з ключових ролей у процесі виробництва високотехнологічної зброї РФ та є законною військовою ціллю для Сил безпеки та оборони України. pic.twitter.com/q2JzmQ9S0d — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 1, 2026

Як раніше писав «Главком», Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) здобула матеріали, які свідчать про фактично щоденне поглиблення кризи з пальним, воєнною логістикою та управлінням у Криму. До того ж розвідники отримали внутрішню російську документацію щодо оцінки настроїв громадян держави-агресорки. Окремо на території Білорусі зафіксовано заходи з підготовки до потенційного розширення агресії проти України.