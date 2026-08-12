Розвідка назвала кількість «Гераней», які Росія накопичила для масованих ударів

Виробництво «Герань-4» та «Герань-5» у РФ становить близько 3 тис. одиниць на місяць, без урахування «Герань-2»

Росія станом на серпень накопичила близько 6,2 тис. ударних безпілотників «Герань» різних модифікацій. Ці дрони країна-агресор може використовувати для проведення масованих комбінованих атак по Україні. Як пише «Главком», про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України виданню «Мілітарний».

За даними розвідки, російські війська накопичують значні запаси дронів перед масштабними ударами, оскільки нинішні виробничі можливості РФ не дозволяють підтримувати високу інтенсивність запусків постійно.

Під час окремих масованих атак Росія може запускати 600–1000 безпілотників. У періоди накопичення зазвичай здійснюється близько 150–200 запусків за одну атаку, а максимальна кількість може сягати приблизно 300 дронів.

Водночас, за даними «Мілітарного», виробництво «Герань-4» та «Герань-5» у РФ становить близько 3 тис. одиниць на місяць, без урахування «Герань-2».

Накопичений запас у 6,2 тис. дронів створює для Росії можливість готувати масштабні нальоти. На тлі наближення осінньо-зимового періоду це може становити додаткову загрозу для української енергетичної та цивільної інфраструктури. За даними «Мілітарного», раніше наймасштабніші атаки РФ включали до 600–1000 дронів, а 13–14 травня російські війська запустили близько 1600 безпілотників різних типів за дві доби.



Нагадаємо, у липні 2026 року Росія застосувала проти України 396 ракет, серед яких 123 балістичні, та 4943 ударні безпілотники типу «Шахед».