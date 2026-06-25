Паливна криза в Криму, настрої росіян та загроза з Півночі. Зеленський оприлюднив дані розвідки

Зеленський розповів про здобутки нашої розвідки по ситуації в Криму та на інших наших територіях, які зараз перебувають під російською окупацією

Володимир Зеленський: «Наразі рівень тривожності росіян вже вищий, ніж під час нашої Курської операції, а саме більше 50%»

Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) здобула матеріали, які свідчать про фактично щоденне поглиблення кризи з пальним, воєнною логістикою та управлінням у Криму. До того ж розвідники отримали внутрішню російську документацію щодо оцінки настроїв громадян держави-агресорки. Окремо на території Білорусі зафіксовано заходи з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Як інформує «Главком», про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Служба зовнішньої розвідки України здобула матеріали, які свідчать про фактично щоденне поглиблення кризи з пальним, воєнною логістикою та управлінням в Криму. Російська окупаційна адміністрація доволі чітко та недвозначно визнає неможливість вирішити проблеми, що були створені нашими санкціями середньої дальності проти окупанта, а також виконанням плану далекобійних санкцій передусім щодо російської нафтопереробки», – заявив глава держави.

За його словами, аналогічна ситуація розгортається і в інших російських регіонах.

Також розвідка отримали внутрішню російську документацію щодо оцінки настроїв громадян держави-агресорки. «Наразі рівень тривожності росіян вже вищий, ніж під час нашої Курської операції, а саме більше 50%. Уже 66% росіян вважають складним своє фінансове становище. Більш ніж 80% росіян вважають неминучою масштабну економічну кризу в Росії. Абсолютно прозорі показники, які відображають провал путінської воєнної політики», – наголосив Зеленський.

Окремо голова СЗР Олег Луговський доповів про реалізацію «під очевидним російським впливом» у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. «Вздовж нашого державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного. Це прикордонні напрямки Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів. Знаємо, що в російських документах це описується саме в контексті завдань так званої «СВО», – додав президент.

Глава держави акцентував, що Білорусь вже отримала від України необхідні сигнали щодо такої діяльності, а також і щодо всіх інших форматів «колаборації з Росією в інтересах затягування та масштабування війни».

«Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена. Кроки, спрямовані до деескалації та миру, мають бути зроблені саме білоруською стороною», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов записав відеозвернення до жителів півострова, в якому визнав, що Крим переживає один із найскладніших періодів за час російської окупації. Він заявив про проблеми з пальним та електропостачанням, водночас закликав жителів не піддаватися паніці та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Як відомо, 24 червня президент Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. За результатами аналізу, проведеного воєнною розвідкою, підтверджено досягнення визначених цілей із переліку російських військових виробництв. За словами президента, Сили оборони України точно уразили підприємства РФ, які займаються виготовленням радіоелектроніки та інших критично важливих компонентів для російської армії.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та розвідка доповіли про стан білоруських ретрансляторів. 22 червня білоруські ретранслятори, які Росія використовувала для коригування ударів по Україні, припинили роботу.