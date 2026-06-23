Замах на топпосадовця ГУР. Затримано посередника, який підшуковував виконавця

На початку 2026 року зловмисник отримав пропозицію знайти виконавця для вбивства

Правоохоронці викрили ще одного учасника підготовки замаху на представника ГУР Міноборони України, який також є заступником голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Йдеться про замах на представника ГУР Андрія Юсова.

За даними слідства, вбивство посадовця могло готуватися під кураторством представників РФ. 34-річний колишній військовослужбовець виступав посередником між замовником та потенційним виконавцем злочину.

Офіс генпрокурора зазначив, що на початку 2026 року зловмисник отримав пропозицію знайти виконавця для вбивства. За реалізацію замовник обіцяв $100 тис. Після цього підозрюваний почав підшуковувати виконавця, запропонував участь своєму знайомому та передав контакти замовника для прямого зв’язку.

«З лютого по червень 2026 року він систематично підбурював його до вчинення злочину. Посередника затримано 18 червня, наступного дня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

Як встановлено, замовник також перерахував $22 тис. авансу на криптогаманець для підготовки злочину та передав виконавцям детальні дані про потерпілого, його спосіб життя та розпорядок дня.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили та затримали найманця російських спецслужб на стадії підготовки до вбивства одного з посадовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Наразі фігурант перебуває під вартою. Руками завербованого агента Росія намагалася ліквідувати представника ГУР Андрія Юсова.

До слова, у лютому представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов офіційно підтвердив, що став однією з цілей серії замовлених Росією вбивств, яким вдалося запобігти завдяки спільній роботі спецслужб України та Молдови. Зловмисники планували ліквідацію низки українських діячів, журналістів та військових.