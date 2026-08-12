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Удар по військово-морській базі РФ у Новоросійську: Зеленський розкрив деталі операції

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Удар по військово-морській базі РФ у Новоросійську: Зеленський розкрив деталі операції
Зеленський підтвердив удар по військово-морській базі в Новоросійську
скриншот з відео

Для атаки українські військові застосували реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи

Президент Володимир Зеленський заявив, що в ніч проти 12 серпня Сили оборони України провели операцію з ураження військово-морської бази Росії в Новоросійську, пише «Главком».

За словами президента, Новоросійськ є останнім основним форпостом російського флоту в Чорному морі та розташований на відстані понад 300 км від лінії фронту.

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Для атаки українські військові застосували реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи. Зеленський повідомив про підтверджені влучання по позиціях російської ППО, причалах та інфраструктурі морського порту.

«Окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не буде в безпеці, поки триває російська агресія», – заявив президент. Він подякував військовослужбовцям ЗСУ, СБУ та розвідувальним службам за проведення операції.

Нагадаємо, Новоросійськ у ніч проти 12 серпня зазнав масованої атаки безпілотників. У місті лунали численні вибухи, спалахнули пожежі, є пошкодження портової інфраструктури.

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Теги: військові Володимир Зеленський порт флот РФ росія

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