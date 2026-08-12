Удар по військово-морській базі РФ у Новоросійську: Зеленський розкрив деталі операції
Для атаки українські військові застосували реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи
Президент Володимир Зеленський заявив, що в ніч проти 12 серпня Сили оборони України провели операцію з ураження військово-морської бази Росії в Новоросійську, пише «Главком».
За словами президента, Новоросійськ є останнім основним форпостом російського флоту в Чорному морі та розташований на відстані понад 300 км від лінії фронту.
Для атаки українські військові застосували реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи. Зеленський повідомив про підтверджені влучання по позиціях російської ППО, причалах та інфраструктурі морського порту.
«Окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не буде в безпеці, поки триває російська агресія», – заявив президент. Він подякував військовослужбовцям ЗСУ, СБУ та розвідувальним службам за проведення операції.
Нагадаємо, Новоросійськ у ніч проти 12 серпня зазнав масованої атаки безпілотників. У місті лунали численні вибухи, спалахнули пожежі, є пошкодження портової інфраструктури.
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