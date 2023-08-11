Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Московський аеропорт закрито через безпілотник

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Московський аеропорт закрито через безпілотник
Аеропорт «Внуково» наразі закрито на приліт та виліт рейсів, частину літаків перенаправлено на інші аеродроми
фото з відкритих джерел

БПЛА летів у бік столиці країни-агресорки

Над московським аеропортом «Внуково», одним із головних аеропортів Росії, закрите небо через безпілотник. Оголошено режим «Килим». Про це повідомляють пропагандистські медіа з посиланням на пресслужбу летовища.
 
За попередньою інформацією, безпілотник летів у бік Москви. Аеропорт «Внуково» наразі закрито на приліт та виліт рейсів, частину літаків перенаправлено на інші аеродроми.

До слова, напередодні мер Москви поскаржився на чергову атаку дронів.

Нещодавно у московському «Внуково» було призупинено роботу через атаку безпілотника на Москву.

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. Росіяни пожалілися на атаку безпілотників. Дрон пошкодив бізнес-центр «Москва-сіті», у якому розміщено відразу три російські міністерства – мінекономрозвитку, мінпромторг і мінцифри.

До слова, 1 серпня міноборони РФ також повідомило про нібито відбиття атаки двох «українських безпілотників» на Москву.

Читайте також: Атаки дронів на Москву. The New York Times пояснила, як це впливає на війну
Теги: аеропорт безпілотник росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух на Загорському оптико-механічному заводі у Московській області
Момент потужного вибуху під Москвою потрапив на відео: неймовірні наслідки
9 серпня, 12:01
У Нігері відбувся військовий переворот
Африканська драма. Що відбувається в Нігері
2 серпня, 16:25
Росія готується до чергового обстрілу України
Ворог готується до атаки та починає підтягувати стратегічну авіацію – «Південь»
31 липня, 08:30
Секретар РНБО іронічно відреагував на вибухи в Таганрозі
«Безграмотна робота ППО». Данілов прокоментував вибухи у Таганрозі
28 липня, 18:45
Усі ворожі цілі знищені нашими силами ППО
Нічна атака на Київ: влада повідомила подробиці
25 липня, 05:52
Труханов: «Ви просто істоти без роду та племені, моралі та цінностей. І без майбутнього»
Мер Одеси Труханов жорстко висловився про росіян (відео)
24 липня, 12:00
Українці зараз б'ються на боці світла
Первісне зло, що поглинуло росіян
22 липня, 20:01
Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі
РФ може атакувати цивільні судна у Чорному морі та звинуватити в цьому Україну – Білий дім
20 липня, 07:51
Альянс має показати свою силу та міць
Україна-НАТО: одне нагадування і одна пропозиція
12 липня, 10:00

Соціум

У Москві пролунав вибух (відео)
У Москві пролунав вибух (відео)
Московський аеропорт закрито через безпілотник
Московський аеропорт закрито через безпілотник
«Вагнерівці» приєднаються до армії Білорусі на кордонах НАТО – розвідка
«Вагнерівці» приєднаються до армії Білорусі на кордонах НАТО – розвідка
Японію сколихнув потужний землетрус
Японію сколихнув потужний землетрус
Удар по російському танкеру Sig: з’явилося відео пошкоджень
Удар по російському танкеру Sig: з’явилося відео пошкоджень
У Туреччині стався новий землетрус: десятки постраждалих
У Туреччині стався новий землетрус: десятки постраждалих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Дубінський у суді пояснив, як виїхав за кордон, та звинуватив в усьому МОЗ (відео)
18K
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Генерал США назвав найскладніше завдання українського контрнаступу
6061
«Камера обов'язково його знайде». Нардеп Шуфрич потрапив у конфуз у сесійній залі
5037
Обстріл нафтобази на Рівненщині: страшні наслідки (фото)
3135
На популярному курорті окупованого Криму продають лежачі місця у тіні

Новини

Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
Сьогодні, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
Вчора, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Вчора, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Вчора, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
9 серпня, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
9 серпня, 16:53

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту