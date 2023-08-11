Московський аеропорт закрито через безпілотник

Аеропорт «Внуково» наразі закрито на приліт та виліт рейсів, частину літаків перенаправлено на інші аеродроми

БПЛА летів у бік столиці країни-агресорки

Над московським аеропортом «Внуково», одним із головних аеропортів Росії, закрите небо через безпілотник. Оголошено режим «Килим». Про це повідомляють пропагандистські медіа з посиланням на пресслужбу летовища.



За попередньою інформацією, безпілотник летів у бік Москви. Аеропорт «Внуково» наразі закрито на приліт та виліт рейсів, частину літаків перенаправлено на інші аеродроми.

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До слова, напередодні мер Москви поскаржився на чергову атаку дронів.

Нещодавно у московському «Внуково» було призупинено роботу через атаку безпілотника на Москву.

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Нагадаємо, у ніч проти 30 липня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. Росіяни пожалілися на атаку безпілотників. Дрон пошкодив бізнес-центр «Москва-сіті», у якому розміщено відразу три російські міністерства – мінекономрозвитку, мінпромторг і мінцифри.

До слова, 1 серпня міноборони РФ також повідомило про нібито відбиття атаки двох «українських безпілотників» на Москву.