У Москві знову неспокійно. Росіяни кажуть про атаку безпілотників

На околицях Москви нібито збито два дрони

У ніч на 9 серпня російські сили протиповітряної оборони нібито збили на околицях столиці РФ два бойові безпілотники. Про це заявив мер Москви Сергій Собянін у Telegram.

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«Була спроба прольоту на місто двох бойових безпілотників. Обидва збиті ППО. Один – у районі Домодєдово, другий – у районі Мінського шосе», – написав він.

За словами Собяніна, інформації про постраждалих від падіння уламків наразі немає, на місці працюють екстрені служби.

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Російський Telegram-канал Shot показав відео моменту збиття одного з безпілотників у районі Мінського шосе під Москвою.

Як пише паблік, дрон нібито збито в Одинцовському районі Московської області.

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня у Москві та області було зафіксовано серію вибухів. Відомо, що дрон уже вдруге долетів до вежі вежі IQ-кварталу бізнес-центру «Москва-Сіті». У результаті пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. На цьому поверсі розташувалося міністерство економічного розвитку.

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До слова, у ніч проти 30 липня в Москві та Підмосков'ї теж пролунали вибухи. Росіяни казали про атаку безпілотників.

Уночі 28 липня Москву теж нібито атакував безпілотник. Росіяни заявляли про збиття дрона.

Крім того, на світанку 24 липня у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи.