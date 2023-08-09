У Москві знову неспокійно. Росіяни кажуть про атаку безпілотників
На околицях Москви нібито збито два дрони
У ніч на 9 серпня російські сили протиповітряної оборони нібито збили на околицях столиці РФ два бойові безпілотники. Про це заявив мер Москви Сергій Собянін у Telegram.
«Була спроба прольоту на місто двох бойових безпілотників. Обидва збиті ППО. Один – у районі Домодєдово, другий – у районі Мінського шосе», – написав він.
За словами Собяніна, інформації про постраждалих від падіння уламків наразі немає, на місці працюють екстрені служби.
Російський Telegram-канал Shot показав відео моменту збиття одного з безпілотників у районі Мінського шосе під Москвою.
Як пише паблік, дрон нібито збито в Одинцовському районі Московської області.
Нагадаємо, у ніч на 1 серпня у Москві та області було зафіксовано серію вибухів. Відомо, що дрон уже вдруге долетів до вежі вежі IQ-кварталу бізнес-центру «Москва-Сіті». У результаті пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. На цьому поверсі розташувалося міністерство економічного розвитку.
До слова, у ніч проти 30 липня в Москві та Підмосков'ї теж пролунали вибухи. Росіяни казали про атаку безпілотників.
Уночі 28 липня Москву теж нібито атакував безпілотник. Росіяни заявляли про збиття дрона.
Крім того, на світанку 24 липня у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи.
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