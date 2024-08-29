Українські бійці показали відео, як знищили російський прапор за допомогою дрона

Окупанти розмістили свій прапор на одному з териконів неподалік Покровська. Українські бійці знищили російську символіку за допомогою безпілотника

Попри напружену ситуацію на Донеччині, українські бійці продовжують звільняти територію від російських загарбників. ЗСУ опублікували відео, як наші захисники за допомогою дрона збили російський прапор із терикона біля села Михайлівка. Лейтенант з позивним «Алекс», який і виклав ролик, наголосив, що терикон перебуває на підконтрольній росіянам території.

«Даний терикон знаходиться на підконтрольній противнику території, проте ніякі сили та засоби вони не здатні туди підтягнути через контроль висоти нашими дронами. Сама по собі висота є важливою і головне не допустити обладнання там вогневих позицій ворога», – написав лейтенант ЗСУ.

Ситуація на Покровському напрямку

Наразі ситуація на Донбасі залишається напруженою. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, минулої доби зі 195 бойових зіткнень третина припала саме на Покровський напрямок. Російські загарбники використовують весь наявний у себе арсенал, зокрема КАБи та реактивні системи залпового вогню.

Як пояснив в інтерв'ю 24 Каналу військовий експерт, засновник БО «Реактивна пошта» Павло Нарожний, росіяни намагаються захопити Покровськ через те, що це дає їм нові можливості для наступу.

«Покровський напрямок важливий, тому що за Покровськом є дорога Мирноград – Краматорськ. За Краматорськом наступне місто – Костянтинівка і Часів Яр. Часів Яр – це наш форпост, він тримається вже більш як пів року, тому що перед ним канал, який працює як укріплення. Саме місто розташоване на панівній висоті, взяти його не можуть. Тому ворог пішов стандартним шляхом – різанням шляхів постачання», – пояснив Павло Нарожний.

Водночас військовий експерт наголосив і на тому, що на Покровському напрямку ворог просувається не надто швидко.

«Не можу сказати, що там хаос, всі відступають чи кидають зброю. Так не є. Ворог просувається зі швидкістю сотні метрів, а не кілометрів. Але ситуація важка. Вона склалася через те, що затягнули мобілізацію, не вистачає людей», – пояснив Нарожний.

Раніше ми писали про те, що протягом минулої доби українські захисники знищили 1200 окупантів, 3 танки, 18 бойових броньованих машин та 27 артилерійських систем.

Також писали про те, що напередодні Сили оборони завдали удару по нафтобазі «Атлас» в Ростовській області РФ. У результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкта. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.