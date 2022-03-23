Українські бійці покарали рашиста, який вкрав шкільний автобус (фото)

Військові опублікували уривок зі щоденника окупанта за 23 лютого – у переддень вторгнення

«Від Андрюші нічого не залишилося»

Російський окупант викрав шкільний автобус, намалював на ньому літеру Z та вирішив покататися. Проте ворога ліквідували українські військові. Про це інформує 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.

«В автобусі пересувався ворожий солдатик Андрюша, помічник гранатометника. Від Андрюші вже нічого не залишилося, пішов на перегній. А залишився щоденник, який Андрюша почав вести 23 лютого», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі бригади опублікували уривок зі щоденника окупанта за 23 лютого – у переддень вторгнення:

«Я сидів всю ніч, пив пиво, їв чипси, грав Kingdome come. Заснув о 7-й годині. Прокинувся від дзвінка начальника. О 3-й на роботу з речами, сказав це о 12 годині. Мати запанікувала, я зателефонував Ніколаєнку, сказав мені треба йти. До кінця чинив опір, все ж таки пішов. Виїхав о 2 годині з батьком та Мариною, щоб тата не забрали по дорозі назад. Прийшов на роботу, занесли до списку, відвезли до М'ясокомбінату. Дали форму, запхали у вантажівку, де я сидів на підлозі. Приїхали до Ілловайська, розподілили – я стрілець-помічник гранатометника», – писав окупант.

Нагадаємо, Кремль підтвердив, що окупанти не досягли цілей в Україні.

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