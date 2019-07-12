Українські бійці збили російський безпілотник в зоні ООС



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Безпілотник російського виробництва був знищений бійцями полку на висоті приблизно 500-600 метрів

Безпілотник збили біля Світлодарської дуги, де він коригував роботу ствольної артилерії ворогів

Українські бійці з полку Національної гвардії «Азов» збили російський безпілотний літальний апарат (БПЛА) біля Світлодарської дуги в зоні операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби полку, повідомляють Українські Новини.

«В зоні ООС бійцями БТГр (батальйонної тактичної групи - ред) «Азов» в районі відповідальності підрозділу на передових позиціях Светлодарской дуги був збитий безпілотник окупантів типу «Елерон». БПЛА коригував роботу ствольної артилерії ворогів, обстріли якої останнім часом активно збільшилися. Безпілотник російського виробництва був знищений бійцями полку на висоті приблизно 500-600 метрів», - йдеться у повідомленні.

За словами «азовців», саме безпілотником такого типу коригував ворожий вогонь місяць тому, коли загинули бійці «Азова» з позивними Круглий і Максон.

У пресслужбі полку відзначають, що виявлення і знищення апарату було справою честі для українських бійців.