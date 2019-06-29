«Азов» показав докази використання на Донбасі російського озброєння



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Скріншот з відео полку «Азов»

БПЛА типу «Елерон», який розробила казанська компанія «Енікс», був знищений «Азовом» на початку березня

Бійці полку «Азов» зафіксували беззаперечні докази використання окупантами на Донбасі безпілотника російського виробництва. Про це повідомляє пресслужба «Азову».

«На початку червня 2019 року силами технічної розвідки полку «Азов» було виявлено, що ворог коригує роботу своєї артилерії по позиціях наших підрозділів завдяки БПЛА «Елерон» російського виробництва. Азовці вирішили підняти свій безпілотник для фіксування «Елерона» в повітрі та його супроводження до місця посадки в окупованій нині Горлівці. Таким чином були отримані беззаперечні докази використання окупантами на Донбасі озброєння, що постачається з Росії», - йдеться в повідомленні.

Як нагадали в прес-службі полку, БПЛА цього типу вже був знищений «Азовом» на початку березня. Після цього безпілотник було досліджено, отримані дані азовці вже успішно використовують для боротьби з російськими окупантами.

БПЛА типу «Елерон» розробила казанська компанія «Енікс» у 2003 році. З 2013 року проводяться серійні закупівлі цих комплексів для оснащення ними сухопутних військ Російської Федерації.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі псують російську зброю: розгорнуті окупантами станції радіоелектронної боротьби створили перешкоди застосуванню дронів гібридної армії, три з яких розбилися через втрату контролю управління.