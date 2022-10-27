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Українські десантники знищили замасковану техніку рашистів (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські десантники знищили замасковану техніку рашистів (відео)
Генштаб ЗСУ

На відео зафіксовано злагоджена робота десантного підрозділу аеророзвідки та гармашів

На півдні України артилерією однієї з бригад Десантно-штурмових військ ЗС України ефективно знищено приховану бронетехніку ворога разом з екіпажем. Про це повідомляє пресслужба командування ДШВ.

«Українські десантники влаштували полювання на бронетехніку російських окупантів», – йдеться в повідомленні.

На відео зафіксовано злагоджена робота десантного підрозділу аеророзвідки та гармашів. Результатом якої стала філігранна робота по спаленню замаскованої техніки загарбників.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 320 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 69 220 рашистів.

До слова, триває 246-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Теги: війна десант росія окупанти Україна ЗСУ

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