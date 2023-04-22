Українські дрони атакували позиції ворога на Донеччині

Снаряд влучив у групу російських військових

На Донеччині оператори FPV-безпілотника ліквідували позиції окупантів, які розташовані в зруйнованих приватних секторах. Відповідне відео з’явилося в Telegram.

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Український снаряд прямо влучив у групу російських військових.

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Нагадаємо, російське командування перекинуло для боїв під Мар’їнку Донецької області так звані штурмові підрозділи Z. Їх завезли туди замість десантників.

Триває 423-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На них українські захисники відбили 53 ворожі атаки. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут.