Українські дрони атакували позиції ворога на Донеччині
Снаряд влучив у групу російських військових
На Донеччині оператори FPV-безпілотника ліквідували позиції окупантів, які розташовані в зруйнованих приватних секторах. Відповідне відео з’явилося в Telegram.
Український снаряд прямо влучив у групу російських військових.
Нагадаємо, російське командування перекинуло для боїв під Мар’їнку Донецької області так звані штурмові підрозділи Z. Їх завезли туди замість десантників.
Триває 423-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На них українські захисники відбили 53 ворожі атаки. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут.
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