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Українські дрони атакували позиції ворога на Донеччині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українські дрони атакували позиції ворога на Донеччині
ЗСУ атакували противника дронами
фото з відкритих джерел

Снаряд влучив у групу російських військових

На Донеччині оператори FPV-безпілотника ліквідували позиції окупантів, які розташовані в зруйнованих приватних секторах. Відповідне відео з’явилося в Telegram.

Український снаряд прямо влучив у групу російських військових.

Нагадаємо, російське командування перекинуло для боїв під Мар’їнку Донецької області так звані штурмові підрозділи Z. Їх завезли туди замість десантників.

Триває 423-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На них українські захисники відбили 53 ворожі атаки. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут.

Теги: місто відео Бахмут

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