Розвідка попередньо встановила особи росіян, які стратили полоненого бійця ЗСУ

У ГУР наразі не озвучували даних, про які заявив омбудсмен

Українська розвідка вже знає ім'я вбивць українського воїна, якому окупанти відрізали голову. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив Радіо Свобода в четвер, 13 квітня.

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За словами Лубінця, напередодні він розмовляв з представниками розвідувальних органів.

«За їхніми припущеннями, вони приблизно знають хто це зробив, в якій місцевості, і хто безпосередньо в цьому брав участь, зокрема, хто безпосередньо був виконавцем», – сказав омбудсмен.

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Разом з тим, на уточнювальне питання ведучого Олега Галіва, чи йдеться саме про найманців ПВК «Вагнер», Дмитро Лубінець не дав відповіді:

«Це вже деталі, які я публічно не можу розповсюджувати. Але можу сказати, що, на мій погляд, наша розвідка спрацювала максимально ефективно».

У ГУР наразі не озвучували даних, про які заявив омбудсмен. Напередодні представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що перевірка відео, на якому, ймовірно, російські військові жорстоко страчують українського полоненого, його змісту, локації, ще триває.

Нагадаємо, ввечері 11 квітня проросійські ресурси поширили відео, на якому вбивають українського військового: живому чоловіку відрізали ножем голову. На відео – люди у військовій формі, які розмовляють російською та мають білу пов’язку, яка є одним із розпізнавальних символів окупантів. На руці чоловіка, якого закатували, є жовта пов’язка, яку зазвичай використовують для ідентифікації українські військові. На відео видно зелене листя, тож, імовірно, запис могли зробити певний період тому.

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Українські правоохоронці вже розпочали досудове розслідування щодо страти українського військового. Його особу поки не встановили.

Крім того, журналісти американського видання CNN виявили ще одне відео, на якому, ймовірно, найманці ПВК «Вагнер» стратили двох українських військових. Відповідно до опису, на відео видно обезголовлені тіла двох українських військових, які лежать на землі біля знищеної військової бронемашини. Схоже, що у військових були відрізані ще й руки.

Це не вперше в мережі з'являються відео розправи над українськими військовополоненими. Наприклад, у березні 2023 року поширили відео, на якому чоловік у формі української армії говорить «Слава Україні!», після чого його одразу розстрілюють. СБУ ідентифікувала особу розстріляного – це Олександр Мацієвський, який є уродженцем Молдови. Він був снайпером 163 батальйону 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області.