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  4. Литовський митець «пустить з молотка» російських мародерів (фото)
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    У світі

    Литовський митець «пустить з молотка» російських мародерів (фото)

    Стартова ціна діорами&nbsp;&ndash; 2 тисячі євро - Литовський митець «пустить з молотка» російських мародерів (фото)
    Стартова ціна діорами – 2 тисячі євро
    фото: Tomas Upskas

    Митець планує продати діораму, а виручені кошти віддати на підтримку України

    Литовський моделіст Томас Упскас створив діораму Brothers in arms («Браття по зброї»), у якій зобразив російських мародерів в Україні. Про це митець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Брати по зброї» готові! Я дуже задоволений цим твором. Він вийде на аукціон зі стартовою ставкою 2000 євро. Кожен цент буде переданий на підтримку України», – написав він.

    Моделіст зобразив російських військових, які під час війни в Україні грабують цивільних мешканців – крадуть меблі, сантехніку тощо.

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    Литовський митець «пустить з молотка» російських мародерів (фото)
    Литовський митець «пустить з молотка» російських мародерів (фото)
    Литовський митець «пустить з молотка» російських мародерів (фото)
    Литовський митець «пустить з молотка» російських мародерів (фото)
    Литовський митець «пустить з молотка» російських мародерів (фото)
    Литовський митець «пустить з молотка» російських мародерів (фото)

    Як відомо, після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну фіксуються масові випадки мародерства, що чинили російські окупанти на захоплених територіях. Частину з викраденого вони продавали у Білорусі або відправляли додому поштою. «Здобиччю» росіян були продукти, комп'ютери та мобільні телефони, побутова техніка, одяг, білизна, садовий інвентар, велосипеди, коштовності, посуд тощо.

    На поведінку окупантів звертали увагу іноземці. На початку квітня в Лондоні кілька десятків активістів провели акцію під посольством Росії у Лондоні, прийшовши туди з прасками, сковорідками та іншими речами, які часто викрадали військові РФ.

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    Теги: росія окупанти війна Литва Україна аукціон окупація #stoprussia
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    Литовський митець «пустить з молотка» російських мародерів (фото)