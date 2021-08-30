Українські прикордонники вилучили велику партію сигарет із Білорусі
Під час огляду фури в її причепі серед вантажу дощок була виявлена схованка, з якої вилучили 192 ящики контрабандного тютюну
У Житомирській області співробітники Держприкордонслужби в ході перевірки вантажного автомобіля в пункті пропуску Виступовичі виявили партію сигарет білоруського виробництва. Про це в неділю, 29 серпня, повідомила пресслужба ДПСУ.
Відзначається, що прикордонники отримали інформацію про перевезення контрабанди через кордон із Білоруссю.
«Тому, коли в пункт пропуску Виступовичі на в'їзд в Україну прибула вантажівка Рено білоруської реєстрації, правоохоронці негайно розпочали поглиблений огляд автомобіля«, - зазначено в повідомленні.
Під час огляду фури в її причепі серед вантажу дощок була виявлена схованка, з якої вилучили 192 ящики контрабандного тютюну.
Вартість партії встановлюється.