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    Події в Україні

    Українські прикордонники вилучили велику партію сигарет із Білорусі

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    Вилучені сигарети - Українські прикордонники вилучили велику партію сигарет із Білорусі
    Вилучені сигарети
    Фото: https://dpsu.gov.ua

    Під час огляду фури в її причепі серед вантажу дощок була виявлена схованка, з якої вилучили 192 ящики контрабандного тютюну

    У Житомирській області співробітники Держприкордонслужби в ході перевірки вантажного автомобіля в пункті пропуску Виступовичі виявили партію сигарет білоруського виробництва. Про це в неділю, 29 серпня, повідомила пресслужба ДПСУ.

    Відзначається, що прикордонники отримали інформацію про перевезення контрабанди через кордон із Білоруссю.

    «Тому, коли в пункт пропуску Виступовичі на в'їзд в Україну прибула вантажівка Рено білоруської реєстрації, правоохоронці негайно розпочали поглиблений огляд автомобіля«, - зазначено в повідомленні.

    Під час огляду фури в її причепі серед вантажу дощок була виявлена схованка, з якої вилучили 192 ящики контрабандного тютюну.

    Вартість партії встановлюється.

    Теги: прикордонники перевезення час
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    Українські прикордонники вилучили велику партію сигарет із Білорусі