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    Події в Україні

    Українські прикордонники затримали трьох африканців, що проривалися до Польщі (фото)

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    Затримано двох громадян Кот-д&rsquo;Івуар та громадянина Гамбії - Українські прикордонники затримали трьох африканців, що проривалися до Польщі (фото)
    Затримано двох громадян Кот-д’Івуар та громадянина Гамбії
    Фото: Держприкордонслужба

    Іноземці пробиралися через кордон поза встановленими пунктами пропуску

    У неділю, 8 березня, прикордонники Львівського загону затримали трьох африканців, які намагалися незаконно перетнути українсько-польський кордон.

    Про це повідомляє Держприкордонслужби України.

    Виявити правопорушників прикордонникам допоміг місцевий житель, який повідомив правоохоронцям про рух групи невідомих осіб в бік державного кордону.

    «Група реагування від відділу «Рава-Руська» одразу вибула на вказаний напрямок та затримала чоловіків. Ними виявилися двоє громадян Кот-д’Івуар та один громадянин Гамбії. Іноземці мали з собою відповідні документи. Прикордонники також з’ясували, що вони потрапили на територію України минулого року літаком у законному порядку», йдеться в повідомленні.

    «Мандрівників», які пробиралися через кордон поза встановленими пунктами пропуску, доставлено до прикордонного підрозділу для з'ясування усіх обставин справи та притягнення до відповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону України.

    Як повідомлялося, в Одеській області у четвер, 5 березня, затримали громадянина Молдови, який намагався потрапити до України, сховавшись у вагоні з вугіллям.

    прикордонники Польща Держприкордонслужба іноземці Україна кордон
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