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    Суспільство

    Прикордонники впіймали молдаванина, який хотів потрапити до України у вагоні з вугіллям (відео)

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    Молдаванину загрожує позбавлення волі до трьох років, - прикордонники - Прикордонники впіймали молдаванина, який хотів потрапити до України у вагоні з вугіллям (відео)
    Молдаванину загрожує позбавлення волі до трьох років, - прикордонники

    Чоловік мав при собі лише свідоцтво про повернення в Молдову з відміткою про заборону на в'їзд до України, - ДПСУ

    Молдаванин намагався потрапити до України, сховавшись у вагоні з вугіллям (відео)

    В Одеській області у четвер, 5 березня, затримали громадянина Молдови, який намагався потрапити до України, сховавшись у вагоні з вугіллям. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

    Зазначається, що під час огляду прикордонниками Ізмаїльського загону вантажного потягу «Етулія — Рені» службова собака відчула щось в одному з вагонів.

    Як виявилося, там ховався чоловік, у якого при собі було свідоцтво про повернення в Молдову з відміткою про заборону на в'їзд до України.

    «З огляду на те, що людина перетнула кордон маючи заборону в'їзду, розглядається питання про притягнення її до кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 332−2 КК України (до трьох років позбавлення волі)», - повідомляють прикордонники.

    Нагадаємо, у січні цього року прикордонники затримали молдаванина на BMW, обклеєному символікою СРСР (фото).

    прикордонники Держприкордонслужба чоловік кордон
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