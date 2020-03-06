Прикордонники впіймали молдаванина, який хотів потрапити до України у вагоні з вугіллям (відео)



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Молдаванину загрожує позбавлення волі до трьох років, - прикордонники

Чоловік мав при собі лише свідоцтво про повернення в Молдову з відміткою про заборону на в'їзд до України, - ДПСУ

Молдаванин намагався потрапити до України, сховавшись у вагоні з вугіллям (відео)

В Одеській області у четвер, 5 березня, затримали громадянина Молдови, який намагався потрапити до України, сховавшись у вагоні з вугіллям. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що під час огляду прикордонниками Ізмаїльського загону вантажного потягу «Етулія — Рені» службова собака відчула щось в одному з вагонів.

Як виявилося, там ховався чоловік, у якого при собі було свідоцтво про повернення в Молдову з відміткою про заборону на в'їзд до України.

«З огляду на те, що людина перетнула кордон маючи заборону в'їзду, розглядається питання про притягнення її до кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 332−2 КК України (до трьох років позбавлення волі)», - повідомляють прикордонники.

Нагадаємо, у січні цього року прикордонники затримали молдаванина на BMW, обклеєному символікою СРСР (фото).