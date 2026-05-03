Ймовірно, атаковано порти, що знаходяться у Ленінградській області

У ніч на 3 травня безпілотники атакували Ленінградську область у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Supernova+.

Мешканці кількох міст Ленінградської області чули характерні звуки прольоту БпЛА, що рухалися в напрямку Санкт-Петербурга, а також серію вибухів. Виникла пожежа. У мережі пишуть про ймовірну атаку на порти.

Через загрозу атаки в аеропортах Пулково (Санкт-Петербург) та Пскова вводили тимчасові обмеження на прийом і виліт літаків.

Як відомо, безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки та оборони вразили низку інфраструктурних обʼєктів нафтотермінала порту Туапсе у Краснодарському краю РФ. Нафтотермінал є єдиним виробничим комплексом разом із Туапсинським НПЗ.

Нагадаємо, у російському місті Туапсе у Краснодарському краї вночі 16 квітня місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників.

До слова, Служба безпеки спільно військовослужбовцями Першого окремого центру безпілотних систем ЗСУ знищили цистерни з нафтопродуктами ворога поблизу тимчасово окупованого Луганська.

Як зазначається, під час розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки. Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії Fire Point.